Méfiance : brouillage GPS

Brouillage potentiel des indications GPS du 27 mai au 7 juin.

Ce matin, les licenciés de la FFPLUM ont reçu par mail un « Flash Sécurité » émis par son équipe Espace aérien. Il s’agit d’une « notification de dernière minute concernant une opération militaire susceptible de générer un brouillage GPS ». Il est précisé qu’à « l’occasion de l’exercice Black Crow 24, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) va procéder à du brouillage GNSS effectif, avec un équipement de grande envergure depuis potentiellement plusieurs sites ».

« L’objectif de cet exercice est d’entraîner les équipages aux missions d’appui au sol dans un environnement électromagnétique perturbé par du brouillage GPS. Le brouillage GNSS sera effectif sur la totalité de l’exercice, du 27 mai au 7 juin ». Ainsi, « selon les créneaux, deux brouilleurs pourront opérer simultanément sur quatre emplacements différents ». Au vu des distances entre chaque emplacement, des « volumes de brouillage potentiel autour du point moyen des brouilleurs » (45°36’00″N 002°19’00″E) ont été tracés. Les volumes ainsi impactés s’étendent sur le pays avec un rayon de :

– 100 nautiques à 4.000 ft

– 170 nautiques au FL150

– 246 nautiques au FL400

Les créneaux de brouillage programmés à prendre en compte sont les suivants :

– du 27 au 30 mai :

Le 27 mai (c’était hier !) de 12h00 à 14h30 UTC

Le 28 mai de 7h45 à 9h45 UTC puis de 13h00 à 14h30 UTC

Le 29 mai de 7h45 à 9h45 UTC

Le 30 mai de 13h00 à 14h30 UTC

– du 3 au 6 juin :

Le 3 juin de 7h45 à 9h45 UTC puis de 12h00 à 14h30 UTC

Le 4 juin de 7h45 à 9h45 UTC puis de 12h00 à 14h30 UTC

Le 5 juin de 12h00 à 14h30 UTC

Le 6 juin de 7h45 à 9h45 UTC puis de 12h00 à 14h30 UTC

Deux Notam à raison d’un par semaine seront rédigés par l’armée de l’Air et de l’Espace à J-2… En simulant ce soir une navigation Clermont-Ferrand/Vichy, au coeur du cercle central, pour le 29 mai dans la matinée, perdu dans les multiples Notam de FIR mais non présent dans les Notam des aérodromes, on trouve ceci :

E) RISQUE BROUILLAGE GNSS : PERTURBATION DU SIGNAL RECU PAR LES

RECEPTEURS GPS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CENTRE SUR PSN 453600N

0021900E

– 4000 FT : 100 NM

– FL150 : 170 NM

– FL400 : 246 NM

– LIMITES VERTICALES : SFC/UNL

– EN CAS DE PERTURBATIONS GPS OBSERVEES, REPORTER LINFORMATION AUX SERVICES ATS COMPETENTS

Aussi, par mesure de sécurité, la FFPLUM invite à utiliser une carte (qu’il est d’ailleurs toujours bon d’avoir à bord au cas où…).

On résume : d’importantes perturbations des signaux GPS sont à prévoir durant 8 jours. L’information est perdue dans les Notam de FIR avec publication à J-2. Aucun SUP-AIP n’est diffusé à l’avance, on suppose que Black Crow 24 a dû être préparé seulement le veille… La Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) n’a prévenu personne par le système Meteor. Les autres fédérations n’ont émis aucune information sur le sujet, peut-être ont-elles été non prévenues…

En « Une du jour » sur le site du Service de l’information aéronautique (SIA), message publié ce jour, on apprend seulement que « dans le cadre de la mise à jour technique du site internet du SIA, ce dernier sera indisponible le mercredi 29 mai 2024 à partir de 8h00 locales. Cette interruption de service devrait durer 1h30. Pendant cette période, vous pourrez toujours consulter les Notam et déposer des plans de vol en cliquant sur le lien suivant. Pour connaître les horaires d’activité des zones du réseau RTBA, veuillez consulter les Notam sur Sofia-Briefing ».

Donc on en déduit que le brouillage GPS jusqu’à 4.000 ft dans un rayon de 100 nautiques ou 170 nautiques jusqu’au FL150 sur au moins 60% du territoire de métropole n’a absolument rien à voir avec la sécurité des vols. Merci à la FFPLUM pour la diffusion de l’information ! ♦♦♦